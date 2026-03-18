A Torino, molti calciatori della Juventus preferiscono vivere in appartamenti di lusso nel centro della città, mentre altri optano per ville situate in collina. La scelta di residenza varia tra le diverse opzioni, ma la maggior parte dei giocatori ha deciso di stabilirsi nel cuore urbano, dove possono facilmente fare passeggiate e accedere alle principali zone della città.

Metti una piscina riscaldata in salotto, una palestra con vista e tanti altri ambienti da sogno. Roba di lusso, per calciatori. Se fuoriclasse dichiarati o meno, poco cambia: Openda ha preso la villa che fu di Cristiano Ronaldo, passata successivamente dalle mani di Pogba e per un periodo anche da quelle di Ramsey. Bellezza indiscussa in quella casa, ma non l’unico a elemento a rendere tutto straordinario: c'è pure molto di funzionale dietro alle scelte. CR7 in quella villa si allenava all’alba e alla sera prima di andare a dormire, così da raddoppiare e a volte triplicare gli allenamenti della Continassa. Come lui, anche Pogba ha svolto diversa attività dentro alla palestra di casa, nella speranza – poi svanita – di tornare prima o poi in campo con la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ville in collina o appartamenti di lusso in centro: dove vivono i calciatori della Juve a Torino

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