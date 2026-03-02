Il Btp valore vola in alto | già raccolti più di 3 miliardi di euro e oltre 90mila contratti stipulati

Il Btp Valore italiano ha riscosso un grande successo fin dalle prime ore dall’emissione, raccogliendo più di 1,1 miliardi di euro e stipulando oltre 90.000 contratti. Nei primi momenti di vendita, il valore del titolo è salito rapidamente, portando la raccolta complessiva oltre i 3 miliardi di euro. La domanda tra gli investitori si è dimostrata molto forte in questa fase iniziale.

Il Btp Valore italiano è volato già nelle prime ore dall'emissione, raccogliendo oltre 1,1 miliardi di euro e registrando 31.977 contratti. La nuova tornata del titolo dedicato alle famiglie a rendimenti crescenti e col premio fedeltà si chiuderà venerdì alle 13. I tassi minimi garantiti si attestano dal 2,50% per il primo e secondo anno, fino al 2,80% per il terzo e quarto anno fino al 3,50% per il biennio finale. A metà giornata, la raccolta è salita a oltre 3,3 miliardi con 94.073 contratti. Inoltre, i cedolari decisivi saranno confermato o riconsiderati in rialzo a seconda delle condizioni di mercato in chiusura dell'emissione. Il nuovo Btp Valore pagherà le cedole nominali ogni tre mesi, oltre a un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.