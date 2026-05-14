Vigili del Fuoco | bando per 366 ragazzi nei campus estivi

È stato pubblicato un bando che prevede l’ammissione di 366 ragazzi ai campus estivi organizzati dai Vigili del Fuoco. La selezione si baserà su criteri di merito e sul valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). I sette campus si svolgeranno in diverse località italiane, con dettagli precisi sulle sedi ancora da comunicare. La domanda di partecipazione è aperta a tutti i giovani interessati.

? Punti chiave Come verranno selezionati i 366 ragazzi tra merito e ISEE?. Dove si svolgeranno esattamente i sette campus estivi in Italia?. Quali sono le scadenze per inviare la domanda sul portale dedicato?. Perché il progetto punta a influenzare le future carriere dei giovani?.? In Breve Scadenza domande entro il 3 giugno 2026 sul portale campusgiovanivvf.itlogin.php. Sedi in Cuneo, Rimini, Perugia, Roma, Bari, Trapani e Olbia. Due turni operativi previsti tra il 5 e il 18 luglio 2026. Priorità assegnata a candidati con indice ISEE inferiore a 20.000 euro. Il bando per il progetto Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco è stato pubblicato oggi, coinvolgendo 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni in sette diverse località italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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“GIOVANI IN AZIONE: IN CAMPO CON I VIGILI DEL FUOCO”, IL PROGETTO CAMPO GIOVANI DEL CORPO NAZIONALE

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