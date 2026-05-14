Vietare la caccia nel proprio terreno per motivi etici? Sì lo ha deciso il Tar di Pescara | Sentenza storica

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara ha stabilito che la caccia nel proprio terreno può essere vietata per motivi etici. La decisione si basa su una causa durata cinque anni, portata avanti da una donna abruzzese. Dopo un lungo percorso legale, il giudice ha emesso una sentenza che limita l’accesso dei cacciatori nei terreni di proprietà privata. La sentenza è stata definita “storica” da alcuni osservatori.

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C’è una donna abruzzese che, dopo cinque anni di carte bollate, è riuscita a ottenere ciò che sembrava quasi impossibile: impedire ai cacciatori di entrare nel suo terreno. E per di più lo ha fatto appellandosi non a ragioni agricole o tecniche, ma a una convinzione morale. Con la sentenza n. 2542026, il Tar di Pescara ha stabilito che la Regione può respingere una richiesta di divieto di caccia su un fondo privato solo se è in grado di dimostrare, in modo concreto e dettagliato, che quell’esclusione comprometterebbe gli obiettivi del Piano faunistico venatorio. Non bastano più automatismi burocratici o interpretazioni restrittive. La vicenda nasce nel 2021 durante l’approvazione del Piano predetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vietare la caccia nel proprio terreno per motivi etici? Sì, lo ha deciso il Tar di Pescara: “Sentenza storica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Tar vieta la caccia nei terreni privati per motivi etici e morali, la Stazione ornitologica: "Sentenza esemplare" [VIDEO]Una sentenza “esemplare”, così la Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) definisce quella con cui il Tar (Tribunale amministrativo regionale), “ha... Caccia nei fondi: il Tar dice sì al divieto per motivi etici? Punti chiave Come cambierà la gestione dei terreni privati dopo questa sentenza? Perché la soglia del 30% non è più un limite invalicabile? Quali... Temi più discussi: Caccia, TAR Pescara: Legittimo vietare accesso al terreno per motivi etici; Tar, la sentenza: un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici; Tar, legittimo chiedere divieto d'accesso ai cacciatori 'per motivi etici'; Caccia nei terreni privati, il TAR dà ragione a una cittadina abruzzese: Legittimo vietare l’accesso ai cacciatori per motivi etici. Tar, legittimo chiedere divieto d'accesso ai cacciatori 'per motivi etici'(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Il Tar di Pescara, con sentenza n.254/2026, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e la Regione può bocciare la ... gazzettadiparma.it Gli animalisti continuano a esultare (inutilmente) per la caccia vietata per motivi eticiLa Stazione Ornitologica Abruzzese ha accolto con favore la sentenza del TAR Pescara che però ricorda quanto già accaduto lo scorso febbraio. cacciapassione.com