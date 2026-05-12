Caccia nei fondi | il Tar dice sì al divieto per motivi etici

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato il divieto di caccia nei fondi privati per motivi etici, stabilendo che questa restrizione resta valida. La decisione influisce sulla gestione dei terreni, limitando le attività venatorie all’interno delle proprietà private. La sentenza ha anche chiarito che la soglia del 30% di superficie destinata alla caccia non rappresenta più un limite invalicabile, modificando di fatto le regole precedenti.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dei terreni privati dopo questa sentenza?. Perché la soglia del 30% non è più un limite invalicabile?. Quali nuovi obblighi dovranno rispettare le Regioni per i dinieghi?. Chi potrà ora impedire l'accesso ai cacciatori nei propri fondi?.? In Breve Ricorso avviato nel 2021 contro il diniego della Regione Abruzzo nel Piano Faunistico.. Avvocati Michele Pezone e Herbert Simone assistono la Stazione Ornitologica Abruzzese.. Soglia del 30% di territorio sottratto alla caccia non è più limite invalicabile.. Sentenza allineata al precedente del Consiglio di Stato numero 8952026.. Il Tar di Pescara ha emesso la sentenza numero 2542026 stabilendo che un proprietario può richiedere il divieto di caccia sul proprio terreno basandosi su motivazioni etiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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