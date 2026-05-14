Videotrappole e sanzioni a Foggia | bene i numeri ma le multe vengono davvero incassate?

A Foggia, i dati ufficiali mostrano che in meno di otto mesi sono stati registrati oltre 3.500 episodi di abbandono illecito di rifiuti, con l’uso di videotrappole per monitorare il territorio. Nonostante le numerose sanzioni comminate, resta da verificare quanto di queste multe siano effettivamente riscosse e quali siano le conseguenze pratiche delle misure adottate per contrastare il fenomeno.

I dati pubblicati dall'assessorato all'Ambiente di Foggia sono reali e preoccupanti: 3.597 abbandoni illeciti documentati in meno di otto mesi, quasi 1.800 veicoli identificati, oltre 1.500 persone che hanno sporcato il proprio quartiere a piedi, con piena consapevolezza. Europa Verde Foggia non.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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