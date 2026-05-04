aeroporti di puglia numeri in crescita bene anche foggia

Il sistema aeroportuale pugliese ha registrato un aumento nei numeri di passeggeri negli ultimi mesi, con un incremento significativo anche presso l’aeroporto di Foggia. I dati ufficiali mostrano una crescita costante rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando un trend positivo nel traffico aereo regionale. Le statistiche indicano un aumento sia dei voli nazionali che internazionali, con un conseguente miglioramento delle performance complessive delle strutture aeroportuali della zona.

Tra gennaio e aprile gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato complessivamente 3.153.772 passeggeri tra arrivi e partenze, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In forte crescita anche il traffico internazionale, che ha raggiunto 1.362.038 passeggeri con un incremento del 19,5% su base annua. Nel solo mese di aprile il sistema aeroportuale ha movimentato 1.096.615 passeggeri, in crescita dell’11,3% rispetto ad aprile 2025. Lo scalo di Brindisi ha segnato la performance più significativa, con un aumento del 14,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Positivo anche il segmento internazionale mensile, che si è attestato a 102.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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