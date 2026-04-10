Quant' è il valore delle multe incassate in un anno a Lecco e nelle città lombarde

Nel 2025, a Lecco sono state riscosse 2,4 milioni di euro da multe e sanzioni legate a infrazioni del codice della strada. Questa cifra rappresenta il totale dei ricavi derivanti dal pagamento delle multe nella città. In Lombardia, i dati sui ricavi derivanti dalle sanzioni variano da città a città, ma nel complesso si registra un volume di incassi notevole. Le autorità municipali continuano a monitorare e gestire le violazioni stradali per garantire il rispetto delle norme.

Lecco, nel 2025, ha incassato 2,4 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del codice della strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Milano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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