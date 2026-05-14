Videopresentazione ed incontro con l' artista Lech Majewski
È stata presentata a Barila una videopresentazione dell’artista Lech Majewski dedicata alla sua interpretazione multimediale del Giudizio Universale. L’opera originale, realizzata da Hans Memling tra il 1467 e il 1471, ha ispirato il progetto. L’incontro ha visto la partecipazione di pubblico e media, con Majewski che ha illustrato le scelte artistiche e tecniche alla base della sua rivisitazione. La serata si è conclusa con una sessione di domande e risposte.
LECH MAJEWSKI PRESENTA A BARILA SUA INTERPRETAZIONE MULTIMEDIALEDEL GIUDIZIO UNIVERSALEIl grande capolavoro, Il Giudizio Universale, fu dipinto da Hans Memling tra il 1467 e il 1471. Nel 2020, durante la pandemia, il celebre trittico e? stato rimosso dalla sua teca protettiva per motivi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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