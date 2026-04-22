Incontro con Veronica Barbato da Église l' artista presenta i progetti fotografici Tua sorella e Fine pena mai
Venerdì 24 aprile 2026 alle 19.30, Église ospiterà la presentazione dei progetti fotografici di Veronica Barbato, intitolati “Tua sorella” e “Fine pena mai”. L'artista illustrerà i propri lavori attraverso una discussione pubblica, offrendo una panoramica sui temi e le immagini che caratterizzano le sue ricerche visive. L'evento si svolgerà presso la sede dell’associazione, con l’intento di approfondire il suo percorso artistico.
Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 19.30, Église ospita la presentazione della ricerca visiva di Veronica Barbato attraverso due progetti fotografici: “Tua sorella” e” Fine pena mai”.L’incontro assume la consueta forma del tableau vivant, dispositivo di restituzione che unisce immagini, parola e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Fine pena mai di Veronica BarbatoFINE PENA MAI di Veronica Barbatoa cura di Vittoria Fragapanein collaborazione con Artphilein FoundationLa mostra presenta il progetto fotografico di...
Scintille in Consiglio a Pietrelcina, Scocca: “Per i cittadini sembra un fine pena mai”Tempo di lettura: 3 minuti Il capogruppo di minoranza, Alessio Scocca, interviene a margine del Consiglio comunale di Pietrelcina del 30 marzo, nel...