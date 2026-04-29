Interculturazione | il Giappone a Bologna incontro con l’artista Yumi Karasumaru

Mercoledì 29 aprile alle 18, presso la Fondazione Golinelli, si terrà un incontro con l’artista e performer nata a Osaka. L’evento si focalizza sull’interculturazione e sul rapporto tra passato e presente, analizzando come identità e memoria si evolvano in contesti di spostamento tra culture, lingue e territori. Yumi Karasumaru sarà presente per condividere la propria esperienza e il proprio lavoro artistico.