VIDEO Nuovo laboratorio CAOS a Perugia | Grande opportunità per formare giovani scienziati

A Perugia è stato inaugurato un nuovo laboratorio dedicato alla ricerca scientifica, con l’obiettivo di offrire opportunità di formazione ai giovani scienziati. La città ha avuto un ruolo significativo nella scoperta delle onde gravitazionali e partecipa alla realizzazione dell’Einstein Telescope, un progetto internazionale per lo studio di onde spacetime. L’apertura del laboratorio si inserisce in un quadro di investimenti nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

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