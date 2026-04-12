Al via ‘Fenzin’ | il nuovo laboratorio creativo per giovani che intende ridisegnare la città

Lunedì 13 aprile alle 16, il Circolo Arci Bolognesi ospita la presentazione di ‘Fenzin’, un nuovo laboratorio dedicato ai giovani. Il progetto prevede sei mesi di workshop gratuiti incentrati su grafica, arti multimediali e narrazione urbana, rivolti a ragazzi tra i 14 e i 30 anni. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività creative legate alla città, con l’obiettivo di stimolare la loro partecipazione e il loro talento.

Al via ‘Fenzin’. Lunedì 13 aprile, alle 16, il Circolo Arci Bolognesi ospita la presentazione del progetto: sei mesi di workshop gratuiti tra grafica, arti multimediali e racconto urbano per ragazzi dai 14 ai 30 anni. L’idea è quella di “esprimersi senza filtri, sperimentare con la grafica e dare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Calata Paita: nasce Oflog, il laboratorio creativo di 10 giovaniOggi, lunedì 6 aprile, il Groove Waterfront di Calata Paita ospita l’apertura della casetta degli Oflog – Golfo alla rovescia, un progetto che... Stretto di Messina laboratorio creativo tra arte e digitale: nasce MediTechnè per giovani e innovazioneUn progetto che prende forma nello Stretto di Messina e lo trasforma in un laboratorio permanente di creatività contemporanea, dove arte, innovazione...