Perugia inaugura il laboratorio internazionale CAOS il Rettore Marianelli | La scienza deve restare un bene comune al servizio del bene collettivo

L’Università degli Studi di Perugia ha aperto un nuovo laboratorio internazionale dedicato allo studio delle onde. Il rettore ha dichiarato che la scienza deve rimanere un bene comune a disposizione della collettività. L’inaugurazione si è svolta con la partecipazione di rappresentanti accademici e ricercatori provenienti da vari paesi. Il laboratorio, chiamato CAOS, si inserisce nelle attività di ricerca dell’ateneo e mira a promuovere collaborazioni a livello globale nel settore scientifico.

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