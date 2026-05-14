Perugia inaugura il laboratorio internazionale CAOS il Rettore Marianelli | La scienza deve restare un bene comune al servizio del bene collettivo
L’Università degli Studi di Perugia ha aperto un nuovo laboratorio internazionale dedicato allo studio delle onde. Il rettore ha dichiarato che la scienza deve rimanere un bene comune a disposizione della collettività. L’inaugurazione si è svolta con la partecipazione di rappresentanti accademici e ricercatori provenienti da vari paesi. Il laboratorio, chiamato CAOS, si inserisce nelle attività di ricerca dell’ateneo e mira a promuovere collaborazioni a livello globale nel settore scientifico.
L’Università degli Studi di Perugia entra nel cuore della grande ricerca internazionale sulle onde gravitazionali con l’inaugurazione del Laboratorio Internazionale CAOS – Centro per Applicazioni sulle Onde gravitazionali e la Sismologia, nuova infrastruttura scientifica del Dipartimento di Fisica e Geologia presentata oggi, giovedì 14 maggio 2026, al Polo Universitario di Ingegneria. Un progetto strategico per la candidatura italiana a ospitare l’Einstein Telescope in Sardegna e che pone Perugia al centro di una rete scientifica mondiale dedicata allo studio delle onde gravitazionali, della sismologia e delle tecnologie avanzate per l’osservazione dell’universo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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