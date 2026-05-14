VIDEO La neve di primavera è scesa su Sappada
Un fronte freddo proveniente dal nord ha causato un calo improvviso delle temperature a Sappada, portando la neve a cadere nel centro abitato durante la stagione primaverile. La diminuzione delle temperature ha fatto sì che la neve si accumulasse, con il termometro in quota che è sceso sotto lo zero. La neve di primavera si è quindi presentata in un momento insolito, attirando l’attenzione sulla variazione climatica nella zona. Nessun incidente è stato segnalato legato a questo evento.
Un abbassamento delle temperature ha riportato la neve nel centro abitato di Sappada. Il fronte freddo proveniente dal nord ha causato un repentino calo termico, con il termometro che in quota è sceso sotto lo zero termico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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