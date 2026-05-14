VIDEO La neve di primavera è scesa su Sappada

Un fronte freddo proveniente dal nord ha causato un calo improvviso delle temperature a Sappada, portando la neve a cadere nel centro abitato durante la stagione primaverile. La diminuzione delle temperature ha fatto sì che la neve si accumulasse, con il termometro in quota che è sceso sotto lo zero. La neve di primavera si è quindi presentata in un momento insolito, attirando l’attenzione sulla variazione climatica nella zona. Nessun incidente è stato segnalato legato a questo evento.

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Un abbassamento delle temperature ha riportato la neve nel centro abitato di Sappada. Il fronte freddo proveniente dal nord ha causato un repentino calo termico, con il termometro che in quota è sceso sotto lo zero termico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La neve di primavera: il drone in volo in Alta Badia Sullo stesso argomento Leggi anche: VIDEO Neve di primavera a Perugia e temperature a picco Leggi anche: Primavera sotto la neve: le immagini dall’Appennino imbiancato | VIDEO Temi più discussi: E a metà maggio a Sappada arriva la neve. Arpa: Evento inusuale ma non rarissimo; Maltempo nel Pordenonese, il ghiaccio imbianca i campi come fosse neve: muri crivellati dalla grandine; Maltempo, arriva la perturbazione scozzese con pioggia, vento e la neve a maggio. VIDEO La neve di primavera è scesa su SappadaUn abbassamento delle temperature ha riportato la neve nel centro abitato di Sappada. Il fronte freddo proveniente dal nord ha causato un repentino calo termico, con il termometro che in quota è sceso ... udinetoday.it A metà maggio a Sappada arriva la neve. Arpa: Evento inusuale ma non rarissimoIn montagna crollo delle temperature, il fronte freddo arrivato dal nord ha abbassato il termometro di 6 gradi e portato spruzzate di neve ... msn.com