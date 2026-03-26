VIDEO Neve di primavera a Perugia e temperature a picco

Da perugiatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, la mattina è iniziata con temporali che hanno interessato la zona. Nel pomeriggio, si è verificata una nevicata che ha coperto la città. La neve di primavera ha interessato le aree urbane, interrompendo temporaneamente le attività e portando a un calo delle temperature. La precipitazione si è poi fermata nel corso del pomeriggio.

Neve di primavera a Perugia. Dopo i temporali della mattina, la neve ha preso a scendere sulla città, per poi fermarsi nel pomeriggio. In serata ha ripreso a scendere copiosa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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