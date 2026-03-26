VIDEO Neve di primavera a Perugia e temperature a picco

A Perugia, la mattina è iniziata con temporali che hanno interessato la zona. Nel pomeriggio, si è verificata una nevicata che ha coperto la città. La neve di primavera ha interessato le aree urbane, interrompendo temporaneamente le attività e portando a un calo delle temperature. La precipitazione si è poi fermata nel corso del pomeriggio.

Neve di primavera a Perugia. Dopo i temporali della mattina, la neve ha preso a scendere sulla città, per poi fermarsi nel pomeriggio. In serata ha ripreso a scendere copiosa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Neve di primavera a Perugia e temperature a picco Articoli correlati Umbria nella morsa del freddo, neve e temperature a piccoPerugia, 26 marzo 2026 – Neve, a tratti, mista a pioggia con il freddo pungente nel centro di Perugia tornato per qualche ora ad avere tratti... Leggi anche: Coda d'inverno, temperature a picco e torna la neve sul casertano Una raccolta di contenuti su VIDEO Neve di primavera a Perugia e... Temi più discussi: VIDEO | Neve a bassa quota, anche sui Colli Euganei. Colpo di coda dell'inverno; La neve torna sull'Appennino (FOTO e VIDEO): la primavera comincia ancora all'insegna del freddo; Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. Accumuli fino a 30 cm; L’ultima neve allunga la stagione dello sci nel Vco. VIDEO |La primavera prende in giro l’Emilia Romagna: bufere di neve anche in pianura e vento abbatti-alberi. Ecco le immagini viraliNevicate nel Ravennate e nel Ferrarese, colpi di vento di fino 90 chilometri orari nella provincia di Forlì-Cesena. Precipitazioni nevose sull'Appennino: fino a 50 centimetri nel Modenese ... dire.it Primavera sotto la neve: le immagini dall’Appennino imbiancato | VIDEOIn queste ore in cui i social media sono inondati di video, abbiamo selezionato alcuni frame delle scene più incredibili, considerando il periodo dell’anno e il meteo dei giorni scorsi ... bolognatoday.it Torna il maltempo a Napoli e torna anche la neve sul Vesuvio. Dopo le forti piogge che si sono abbattute sulla città nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, il vulcano che si affaccia sul golfo di Napoli è stato ricoperto dalla neve. https://l-nk.it/7tW2o - facebook.com facebook Napoli, neve di primavera: Vesuvio imbiancato x.com