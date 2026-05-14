VIDEO | Brancaccio inaugurato il poliambulatorio dedicato a padre Puglisi | Così contrastiamo marginalità e isolamento
A Brancaccio è stato aperto un nuovo poliambulatorio dedicato a padre Puglisi, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari e sociali alle persone più vulnerabili del quartiere. Si tratta di un presidio che intende ridurre le differenze nell’accesso alle cure, intervenendo su criticità legate alla povertà sanitaria e all’isolamento sociale. L’inaugurazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dell’assistenza e dell’assistenza sanitaria di prossimità nella zona.
Un nuovo presidio sanitario e sociale nel cuore di Brancaccio, con l’obiettivo di contrastare la povertà sanitaria e garantire cure e assistenza alle fasce più fragili della popolazione. È stato inaugurato questa mattina il poliambulatorio di prossimità intitolato al beato Padre Pino Puglisi e a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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