VIDEO | Brancaccio inaugurato il poliambulatorio dedicato a padre Puglisi | Così contrastiamo marginalità e isolamento

A Brancaccio è stato aperto un nuovo poliambulatorio dedicato a padre Puglisi, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari e sociali alle persone più vulnerabili del quartiere. Si tratta di un presidio che intende ridurre le differenze nell’accesso alle cure, intervenendo su criticità legate alla povertà sanitaria e all’isolamento sociale. L’inaugurazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dell’assistenza e dell’assistenza sanitaria di prossimità nella zona.

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