Università inaugurato l’Earth Lab | un laboratorio dedicato alle geoscienze

È stato aperto un nuovo laboratorio dedicato alle geoscienze in un’università italiana. L’Earth Lab è dotato di visori per realtà virtuale, microscopi collegati a grandi schermi e plastici che riproducono ambienti naturali, tra cui una riproduzione di Piazza dei Miracoli. La struttura intende offrire strumenti innovativi per lo studio e la ricerca nel campo delle scienze della Terra.