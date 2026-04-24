Università inaugurato l’Earth Lab | un laboratorio dedicato alle geoscienze
È stato aperto un nuovo laboratorio dedicato alle geoscienze in un’università italiana. L’Earth Lab è dotato di visori per realtà virtuale, microscopi collegati a grandi schermi e plastici che riproducono ambienti naturali, tra cui una riproduzione di Piazza dei Miracoli. La struttura intende offrire strumenti innovativi per lo studio e la ricerca nel campo delle scienze della Terra.
Visori per realtà virtuale, microscopi che proiettano su maxischermi, plastici con riproduzioni di ambienti reali come di Piazza dei Miracoli. Tutto questo e non solo è l'Earth Lab, un nuovo laboratorio didattico dedicato alle geoscienze inaugurato giovedì 23 aprile al Dipartimento di Scienze.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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