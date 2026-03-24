Cimitero monumentale di Bastia Umbra il progetto di restauro è affidato a studenti dell' Università di Perugia

Cinque universitari di ingegneria edile-architettura impegnati nel progetto per la definizione di interventi di recupero e valorizzazione del complesso storico Un progetto di restauro e valorizzazione architettonica di un complesso storico di pregio coordinato da studenti dell'Università di Perugia. Il Comune di Bastia Umbra ha attivato un dialogo con Unipg per il recupero del cimitero monumentale cittadino, patrimonio di interesse storico e culturale. Del progetto si stanno occupando cinque studenti di Ingegneria edile-architettura dell'ateneo perugino, Alessia Tomarelli, Benedetta Sfrappa, Sara Minutoli, Paolo Sargeni e Andreea... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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