Tra memoria e fantasia | la Resistenza rivive nel racconto ‘Il partigiano di Borgopianura’

In occasione del 25 aprile, la biblioteca di Mattia propone un evento dedicato alla Resistenza con la narrazione del racconto ‘Il partigiano di Borgopianura’. La storia, già pubblicata in passato dall’istituzione in un’edizione speciale, viene presentata attraverso semplici letture che cercano di trasmettere le vicende di quegli anni. L’appuntamento si inserisce nella tradizione di commemorazione della Liberazione di quest’anno.

Come ormai da tradizione per la giornata del 25 aprile, la biblioteca di Mattia celebra la Liberazione portando in scena con delle semplici letture ‘Il partigiano di Borgopianura’, un racconto pubblicato qualche anno fa dalla biblioteca stessa in un’edizione speciale, disponibile anche in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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