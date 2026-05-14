Vicenza STEM Talk al Teatro Astra | 4 scienziate tra robot e spazio

A Vicenza si è svolto al Teatro Astra un evento dedicato alle scienze, con quattro scienziate coinvolte in discussioni su robot, spazio e sostenibilità. Tra gli argomenti trattati ci sono stati i metodi per coltivare patate su Marte e le implicazioni dei robot sulle relazioni sociali quotidiane. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico in un approfondimento su temi scientifici attuali, con interventi che hanno evidenziato le applicazioni pratiche e le sfide tecnologiche legate a questi ambiti.

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? Punti chiave Come può coltivare patate su Marte aiutare la Terra?. Come influiscono i robot sulle nostre relazioni sociali quotidiane?. Come si possono usare i dati per prendere decisioni migliori?. Come si può prevedere un terremoto per proteggere le case?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 17 Teatro Astra Vicenza. Stefania De Pascale Camilla Savarese Gilda Bozzi Paola Ceresa. Collaborazione Gruppo Pleiadi associazione Donne fra le stelle Fondo Digitale. Aperitivo After Show finale per confronto diretto con le relatrici. Sabato 16 maggio alle ore 17, il Teatro Astra di Vicenza ospiterà una nuova edizione di STEM Talk – Live per esplorare il legame tra dati, robotica e resilienza ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza, STEM Talk al Teatro Astra: 4 scienziate tra robot e spazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Le tre melagrane" al Cinema Teatro AstraL’ultimo appuntamento della Stagione Famiglie porta sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra una fiaba interattiva sul valore del dono. Leggi anche: "(In)grato" con Antonio Ornano al Cinema Teatro Astra STEM Talk Live a Vicenza: le scienziate raccontano l’innovazione al Teatro AstraLa scienza esce dai laboratori e sale sul palcoscenico del Teatro Astra di Vicenza. Sabato 14 marzo debutta STEM Talk Live, un innovativo format di divulgazione che vedrà protagoniste quattro donne ... lavocedivenezia.it Teatro Astra a Vicenza: la scienza diventa Pop, 4 donne leader raccontano il futuroSabato 14 marzo il debutto di STEM Talk – Live al teatro Astra: un format dinamico condotto da Emilio Cozzi (Radio 24, Sky TG24) per scoprire la tecnologia che sostiene il nostro quotidiano. La parola ... vicenzareport.it