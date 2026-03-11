Le tre melagrane al Cinema Teatro Astra
Al Cinema Teatro Astra si tiene l'ultimo spettacolo della Stagione Famiglie, intitolato
L’ultimo appuntamento della Stagione Famiglie porta sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra una fiaba interattiva sul valore del dono. Domenica 15 marzo, alle 16.30, la compagnia Altri Posti in Piedi mette in scena Le tre melagrane, ispirato al racconto di Italo Calvino e nato da una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
