Ingrato con Antonio Ornano al Cinema Teatro Astra

Al Cinema Teatro Astra si tiene la prima veronese dello spettacolo (In)grato con Antonio Ornano, noto per il suo ruolo di professore polemico a Zelig. L’evento vede la partecipazione dell’attore e comico, che presenta il suo nuovo lavoro davanti al pubblico. La serata è dedicata alla proiezione dello spettacolo, senza ulteriori interventi o interventi extra.

Il professore più polemico di Zelig sbarca al Cinema Teatro Astra con la prima veronese di (In)grato. Sul palcoscenico lupatotino venerdì 6 marzo (data sold out da tempo) e sabato 7 marzo, sempre alle 21, Antonio Ornano porta in scena un irriverente invito all'ingratitudine gentile per riscoprire la meraviglia dell'imperfezione. Protagonista per una sera il diritto di non sentirsi sempre riconoscenti e di scegliere, quando serve, anche la rabbia, un gesto umano tanto quanto ringraziare e, talvolta, persino più sincero. Ornano, con il suo inconfondibile sarcasmo graffiante, mette nel mirino figli, genitori, società e tutte le piccole, grandi frustrazioni contemporanee.

