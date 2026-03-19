il campionato le sentenze di fine stagione vicenza in b benevento a un passo

Alla fine del campionato, sono state rese note le decisioni ufficiali: il Vicenza retrocede in Serie B, mentre il Benevento si avvicina alla promozione. Le sentenze sono state comunicate e riguardano i risultati conseguiti durante l’intera stagione. Questi esiti segnano la conclusione delle competizioni e determinano i prossimi passi delle squadre coinvolte.

Il primo responso di fine stagione è arrivato: il Lanerossi Vicenza torna in serie B con pieno merito. Nel girone A i biancorossi sono riusciti a conquistare la promozione dopo l’ultimo turno disputato che ha visto la formazione di Gallo battere in casa l’Inter under 23 per 2-1, grazie alle reti vincenti di Capello e Stuckler. Lo storico club veneto così ha potuto ritrovare la cadetteria dopo 4 anni con una matematica che li ha visti salire a 78 punti con ben 20 lunghezze davanti al Brescia secondo in classifica. A commentare il risultato raggiunto è stato anche il divin codino Roberto Baggio che non ha potuto fare a meno di commentare: "Complimenti ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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