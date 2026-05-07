Scudetto hockey | Vicenza travolge l’Asiago 7-3 nel derby decisivo

Nel derby di hockey su ghiaccio, Vicenza ha battuto Asiago con il punteggio di 7-3, decidendo la partita nel corso del secondo tempo. Durante l'incontro, Vicenza ha effettuato un cambio di portiere che ha portato a un momento decisivo, portando vantaggio e ritmo alla squadra. Un giocatore di Vicenza ha segnato una rete contro la sua ex squadra, contribuendo in modo determinante al risultato finale.

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? Domande chiave Come ha fatto Vicenza a sfruttare il cambio del portiere?. Chi ha trasformato la partita con la sua rete contro l'ex squadra?. Perché le superiorità numeriche dell'Asiago non sono state sufficienti?. Come potranno i Vipers invertire il risultato nella sfida di sabato?.? In Breve Rossetto segna tre reti, mentre Campulla, Delfino e Gonzalez firmano i gol vicentini.. Stevan compie parate decisive per l'Asiago durante il primo tempo della sfida.. Il secondo incontro della finale scudetto si disputerà ad Asiago sabato sera.. Vicenza sfrutta la sostituzione del portiere avversario per segnare due reti finali.. Vicenza vince il primo atto della finale scudetto di hockey inline battendo l’Asiago per 7-3 in un derby decisivo giocato oggi, 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scudetto hockey: Vicenza travolge l’Asiago 7-3 nel derby decisivo Notizie correlate Hockey Inline: Vicenza travolge il Milano, Asiago vince al limite? Cosa sapere Vicenza batte Milano 12-1 e Asiago supera Legnaro 7-6 il 23 aprile. Leggi anche: Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina