A Vicenza sono stati sequestrati 15 immobili nell'ambito di un'indagine che coinvolge un ex deputato del Partito Democratico, accusato di truffa. Le autorità stanno approfondendo come siano stati manipolati i bilanci per ottenere finanziamenti pubblici. Oltre all'ex parlamentare, sono coinvolti altri sei soggetti considerati parte del disegno criminoso. Le indagini sono in corso e mirano a chiarire i dettagli delle presunte irregolarità finanziarie legate alla vicenda.

? Domande chiave Come sono stati manipolati i bilanci per ottenere i finanziamenti pubblici?. Chi sono gli altri sei responsabili coinvolti nel disegno criminoso?. Quali beni immobili sono stati messi sotto il controllo della Procura?. Come influirà questo caso sulla gestione dei fondi garantiti dallo Stato?.? In Breve Oltre 9 milioni di euro ottenuti tramite bilanci falsificati tra il 2008 e il 2013.. Coinvolti anche i figli Eugenio e Carlo Alberto e tre membri del collegio sindacale.. Sequestrati 15 immobili tra cui una villa nei Colli Berici per 4 milioni di euro.. Calearo passò dal PD al gruppo Popolo e Territorio dopo l'elezione di Bersani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, sequestrati 15 immobili: ex deputato Pd indagato per truffa

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