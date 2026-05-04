Nelle ultime operazioni delle autorità, sono stati sequestrati sette immobili dal valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato che gli immobili sono stati acquistati a prezzi inferiori rispetto al loro valore di mercato, grazie a un sistema di frode fiscale. Sono stati individuati anche alcuni soggetti che hanno partecipato alle operazioni di acquisto, apparentemente coinvolti nella rete di frode.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a nascondere gli immobili con prezzi così bassi?. Chi sono i soggetti compiacenti che hanno acquistato i fabbricati?. Quale ruolo ha avuto il commercialista nel piano di distrazione?. Come influirà questo sequestro sul recupero dei debiti verso lo Stato?.? In Breve Due imprenditori edili e un commercialista coinvolti nella distrazione patrimoniale.. Debito verso la liquidazione giudiziale pari a 1.544.377 euro.. Profitto illecito stimato dai militari in circa 1,4 milioni di euro.. Sette immobili a San Benedetto del Tronto sequestrati dal tribunale di Teramo.. I militari della Guardia di Finanza di Giulianova hanno eseguito il sequestro preventivo di sette immobili situati a San Benedetto del Tronto, per un valore stimato di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sequestrati 7 immobili per 2,4 milioni: truffa per non pagare il fisco

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