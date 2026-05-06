Il programma della 25esima edizione della pedalata Bimbimbici

Domenica 10 maggio si terrà a Verona la 25ª edizione di Bimbimbici, una manifestazione organizzata dalla Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’evento coinvolgerà bambini, bambine e le loro famiglie in un corteo in bicicletta che si svolgerà in città. La manifestazione è patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e ha il supporto delle autorità locali. È una delle tante iniziative che si svolgono in diverse città italiane per promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani.

Domenica 10 maggio, come in tante altre città italiane, avrà luogo a Verona l’allegro corteo di bambini e bambine con le loro famiglie per l’edizione 2026 di Bimbimbici, manifestazione di Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e a livello locale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate "Bimbimbici", domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città: ritrovo in piazza DanteUn intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita... XXII edizione della Festa internazionale della Storia-. il programma 2026Giunta alla sua XXII edizione, la Festa internazionale della Storia animerà la città di Bologna e il suo territorio, dall’11 al 19 aprile, con un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bimbimbici: Ravenna e Russi si colorano su due ruoteDomenica 12 maggio torna la festa della mobilità sostenibile: pedalate in sicurezza, merende e attività all'aria aperta per bambini e famiglie ... ravenna24ore.it Bimbimbici Fiab: 25 anni di mobilità attiva per bambiniBimbimbici Fiab, dal 10 maggio la manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine festeggia i 25 anni anche in maremma, con appuntamenti a Castiglione della Pescaia e Grosseto. Castiglione della Pes ... maremmanews.it