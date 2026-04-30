In Provincia la 25esima edizione del premio Il lavoratore ideale
In provincia si svolge la venticinquesima edizione del premio “Il Lavoratore Ideale”. Il bilancio dell’evento mostra un calo delle vittime sul lavoro rispetto agli anni precedenti, ma un aumento degli incidenti registrati. La cerimonia si tiene ogni anno per riconoscere l’impegno dei lavoratori. Quest’anno, i dati evidenziano una tendenza a incidenti più frequenti, anche se meno gravi in termini di mortalità.
Con un bilancio che denuncia, rispetto al passato, meno morti ma più incidenti sul posto di lavoro, si presenta la nuova edizione del premio “Il Lavoratore Ideale”.L'iniziativa arriva alla 25esima edizione ed è promossa dall'agenzia "Promozione Spettacoli" di Montesilvano, e dal periodico.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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