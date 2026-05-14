viaggio segreto di netanyahu negli emirati durante il conflitto

Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver effettuato una visita riservata negli Emirati Arabi Uniti mentre era in corso un conflitto. Durante la visita, ha incontrato il presidente dell'emirato. La visita, che non era stata resa pubblica in anticipo, è stata confermata solo successivamente. Nessun dettaglio sulle date esatte o sui contenuti dell'incontro è stato fornito.

La tensione tra Usa e Iran continua ad aumentare. Nelle ultime ore il comando centrale americano ha annunciato il pattugliamento dell’area con un caccia stealth F-35A. Il Centcom ha ricordato che l’aereo può trasportare fino a 8.160 chilogrammi di armamenti mantenendo velocità supersoniche. La replica iraniana è arrivata immediatamente. Il vicecomandante della marina delle Guardie rivoluzionarie, Saeed Siahsarani, ha dichiarato all’agenzia Irna che «il campo di battaglia e lo Stretto di Hormuz sono sotto il controllo dell’Iran». L’ufficiale ha avvertito che Teheran non consentirà alcuna operazione americana contro il territorio iraniano e ha minacciato direttamente Washington.🔗 Leggi su Laverita.info

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