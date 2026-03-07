Gli Usa utilizzano basi britanniche per fermare l’offensiva iraniana Nuova allerta negli Emirati Trump minaccia di allargare il conflitto – La diretta

Gli Stati Uniti impiegano basi nel Regno Unito per limitare l’avanzata iraniana e hanno emesso una nuova allerta negli Emirati Arabi. Nel frattempo, l’esercito israeliano prosegue gli attacchi a Teheran e denuncia l’uso di bombe a grappolo da parte dell’Iran. È il ottavo giorno di conflitto nel Medio Oriente, con tensioni che si intensificano nella regione.

Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono. Il presidente iraniano Pezheshkian ha risposto a Trump: «Non ci arrenderemo a Usa e Israele». L’Iran ha lanciato nuovi missili contro lo Stato ebraico, che ha effettuato altri lanci verso Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

Missili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: “Monitoriamo”Il ministro della Difesa britannico John Healey aveva comunicato il lancio di due droni dall’Iran in direzione di Cipro, dove si trovano basi...

Iran: "Attaccate le basi Usa negli Emirati, in Kuwait e Israele"Le forze armate iraniane rivendicano il lancio di droni contro basi militari Usa nel Golfo e contro obiettivi in Israele.

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

Uso delle basi Usa in Italia: cosa dicono gli accordi equando il governo può dire noCosa prevedono i trattati sulle basi Usa in Italia, chi decide sul loro utilizzo militare e quando il governo può rifiutare operazioni americane. tag24.it

Guerra Iran, le basi Usa in Italia: Aviano, Ederle e Sigonella. Gli aerei partono solo per i rifornimentiI punti cerchiati in rosso sulla cartina del Belpaese sono tre. Anche se nell’elenco, almeno a matita, andrebbero aggiunti i sistemi di sorveglianza satellitare, come il Muos di Niscemi, ... ilmessaggero.it

La campagna militare che gli #USA stanno conducendo contro l' #Iran sta procedendo "molto bene": le parole del presidente americano #Trump dalla Casa Bianca - #IranWar #IranWar2026 x.com