I Pasdaran attaccano con missili la base di Al Dhafra negli Emirati e annunciano Uccideremo Netanyahu

Le Guardie della Rivoluzione iraniane, note come Pasdaran, hanno dichiarato di aver lanciato dieci missili, tra Fatah e Ghadr, contro la base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. La base è utilizzata dagli Stati Uniti. I Pasdaran hanno anche minacciato di uccidere il primo ministro israeliano. Nessuna conferma ufficiale dell’attacco è stata ancora rilasciata.

Le Guardie della Rivoluzione iraniane (i Pasdaran ) hanno affermato di aver attaccato la base aerea di Al Dhafra, situata negli Emirati Arabi Uniti e utilizzata dagli Usa, con “10 missili Fatah e Ghadr”. Il dipartimento di pubbliche relazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) afferma di aver condotto l’attacco ‘ Onda 53 ’ con un “lancio combinato di 10 missili ipersonici Fatah e Qadr e droni distruttivi contro le forze dell’esercito terroristico statunitense nella base di Al-Dhafra, che svolgevano un ruolo di supporto informativo”. La base aerea di Al Dhafra si trova a circa 30 chilometri da Abu Dhab i ed è sede del Comando di combattimento dell’aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti e del quartier generale dell’aeronautica militare statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Pasdaran attaccano con missili la base di Al Dhafra negli Emirati e annunciano “Uccideremo Netanyahu” Articoli correlati Leggi anche: Medio Oriente, attacchi con droni e missili: Arabia Saudita, Emirati e Kuwait intercettano raid nella notte. I Pasdaran: "Braccheremo Netanyahu Iran, Pasdaran: “Uccideremo Netanyahu”Mentre in Iran le tensioni continuano, come anche i droni nella notte, Trump incomincia ad avere dubbi sulla morte di Mojtaba Khamenei Le tensioni...