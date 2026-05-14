In questo articolo si esplora l’ultima fase della produzione di Beethoven, concentrandosi sulla sua musica e sulla poesia che la accompagna. Viene analizzato come la forma musicale si sviluppi in connessione con le parole poetiche, contribuendo alla nascita di nuove sensibilità artistiche. L’approfondimento si focalizza sugli elementi che caratterizzano questo periodo finale del compositore, senza interpretazioni o giudizi personali.

Un viaggio nell’ultimo Beethoven, tra parola poetica, forma musicale e nascita della sensibilità romantica europea. Oggi alle 17.30, nel Salone dei Concerti dell’Accademia Musicale Chigiana a Palazzo Chigi Saracini, torna "La Biblioteca Risonante", il ciclo di incontri curato da Cesare Mancini dedicato al dialogo tra musica, ricerca e divulgazione. "Beethoven all’amata lontana", vedrà protagoniste la pianista e musicologa Silvia Paparelli (nella foto) e la musicologa Giulia Giovani. Al centro dell’incontro il volume ‘An die ferne Geliebte. Una ricognizione sul Liederkreis op. 98 di Beethoven’, pubblicato da Zecchini Editore e vincitore del Premio "Piero Buscaroli" 2024.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio nell’ultimo Beethoven per "La biblioteca risonante"

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