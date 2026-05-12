Il Quartetto Ébène torna a esibirsi con un programma dedicato a Beethoven, portando il pubblico in un percorso musicale che spazia dall’energia della giovinezza alla complessità degli ultimi quartetti. Questo secondo concerto segna un momento importante nella stagione, offrendo l’opportunità di ascoltare un’interpretazione che combina freschezza e profondità, valorizzando la poliedricità delle composizioni del compositore tedesco.

Secondo appuntamento con Beethoven e il Quartetto Ébène: un viaggio tra l’energia giovanile e la profondità visionaria degli ultimi quartetti. Il concerto si inserisce nell’ambito dell’ esecuzione "integrale" dei Quartetti beethoveniani per la Società del Quartetto di Milano, appuntamento questa sera alle ore 20,30 alla Sala Verdi del Conservatorio. Prima del concerto nel foyer alto della Sala Verdi, dalle ore 19.45 alle 20.15, una breve guida all’ascolto a cura del musicologo Giovanni Cestino. L’ensemble francese amatissimo dal pubblico milanese, è riconosciuto a livello internazionale per la capacità di infondere nuova linfa al repertorio classico attraverso uno stile che unisce filologia e libertà espressiva, il percorso di esplorazione dell’universo beethoveniano parte dal "Quartetto n.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ébène, in viaggio con Beethoven

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