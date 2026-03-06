Viaggio sonoro | Sibelius Haydn e Beethoven al Giglio

Sabato 21 marzo, il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ospiterà un concerto dell’Orchestra della Toscana diretta da Emmanuel Tjeknavorian. L’evento proporrà un viaggio attraverso tre secoli di musica europea, con esecuzioni di composizioni di Sibelius, Haydn e Beethoven. La serata coinvolgerà il pubblico in un'esperienza musicale che attraversa epoche e stili diversi.

Sabato 21 marzo il Teatro del Giglio Giacomo Puccini ospiterà un viaggio sonoro attraverso tre secoli di musica europea, con l'Orchestra della Toscana sotto la direzione di Emmanuel Tjeknavorian. Il programma, che si aprirà alle ore 21:00, intreccia il simbolismo nordico di Sibelius, la limpidezza classica di Haydn e l'energia vitale della Quarta Sinfonia di Beethoven, offrendo un itinerario musicale che dialoga tra epoche diverse. Al centro della serata vi sarà anche il violoncellista Jeremias Fliedl, protagonista assoluto del Concerto n. 2 di Haydn, mentre i biglietti per l'evento sono disponibili al prezzo unico di 24 euro, con riduzioni dedicate agli over 65 e ai soci Unicoop Firenze a 20 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

