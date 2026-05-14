Viaggio nel tempo alla Sala Manzù collettiva degli associati al Circolo Artistico Bergamasco
Dal 16 al 30 maggio 2026, alla Sala Manzù della Provincia di Bergamo, si terrà una mostra collettiva organizzata dagli associati al Circolo Artistico Bergamasco. Le opere esposte sono tutte ispirate al tema “Viaggio nel tempo”. La mostra presenterà lavori di diversi artisti locali, con un allestimento che coinvolge vari stili e tecniche artistiche. L’evento sarà aperto al pubblico durante tutto il periodo di esposizione.
Dal 16 al 30 maggio 2026 alla Sala Manzù della Provincia di Bergamo sarà allestita una mostra collettiva d’arte degli associati al Circolo Artistico Bergamasco ispirata al tema “Viaggio nel tempo”. L’inaugurazione si terrà sabato 16 maggio alle 18. Apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Mercoledì 27 maggio alle 17 avrà luogo un incontro dedicato al maestro Gianandrea Gavazzeni nel trentennale della scomparsa.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Handle with care, al Circolo Artistico Bergamasco la mostra rivolta alle donne vittime di violenza e abusi
Viaggio musicale al Circolo Artistico: sul palco il duo Salvatore Romeo e Luca NunziaMercoledì 6 maggio, alle 19, il Circolo Artistico di Palermo apre le porte del suo salotto a un evento speciale con protagonisti il duo Salvatore...
Temi più discussi: Nuova mostra e concerto per il M° Gavazzeni in Sala Manzù; Alla Sala Manzù la mostra Viaggio nel tempo; La città degli operai, Carmen Porcelli presenta il libro nella Sala Manzù di Aprilia; Eventi segnalati dai Comuni.
L’appuntamento è alla Sala Manzù della Biblioteca Comunale. #Aprilia #SpettacoloeCultura Leggi qui: https://www.studio93.it/merletti-meccanici-conferenza-dellassociazione-apriliana-ago-filo-e-fuselli facebook
Viaggio nel tempo, alla Sala Manzù collettiva degli associati al Circolo Artistico BergamascoDal 16 al 30 maggio 2026 alla Sala Manzù della Provincia di Bergamo sarà allestita una mostra collettiva d’arte degli associati al Circolo Artistico Bergamasco ispirata al tema Viaggio nel tempo. bergamonews.it
Viaggio nel tempoDal 16 al 30 maggio, presso la Sala Manù è in programma un'esposizione ispirata al tema del viaggio nel tempo come ricerca interiore e dialogo tra epoche. La Sala Manzù della Provincia di Bergamo sarà ... ecodibergamo.it