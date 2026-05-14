Viaggio nel tempo alla Sala Manzù collettiva degli associati al Circolo Artistico Bergamasco

Dal 16 al 30 maggio 2026, alla Sala Manzù della Provincia di Bergamo, si terrà una mostra collettiva organizzata dagli associati al Circolo Artistico Bergamasco. Le opere esposte sono tutte ispirate al tema “Viaggio nel tempo”. La mostra presenterà lavori di diversi artisti locali, con un allestimento che coinvolge vari stili e tecniche artistiche. L’evento sarà aperto al pubblico durante tutto il periodo di esposizione.

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