Handle with care al Circolo Artistico Bergamasco la mostra rivolta alle donne vittime di violenza e abusi

Bergamo. A tutte le donne vittime di soprusi viene dedicata l’esposizione ‘Handle with care’. La mostra rimarrà nella galleria del Circolo Artistico Bergamasco Ets nelle giornate da martedì a sabato fino a giovedì 19 marzo dalle 16 alle 19. L’obiettivo è rappresentare un ammonimento formale nei confronti degli uomini che maltrattano mogli, compagne o amiche. La speranza è che si affermi gradualmente la promozione dell’uguaglianza di genere e un cambiamento negli atteggiamenti culturali. In mostra vi sono dipinti, ceramiche, sculture e fotografie dei seguenti artisti associati: Vittoria Arena, Serena Bernardi, Priya Brignoli, Sara Calzolari,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Violenza sulle donne, continua il supporto offerto dalle stanze d'ascolto per le donne vittime di violenza nel salernitano

Da “Intrecci” venti coperte solidali in dono alle donne vittime di violenzaSi è conclusa con una partecipazione sentita e generosa l’iniziativa “Intrecci”, promossa in occasione della Giornata internazionale per...

Tutto quello che riguarda Circolo Artistico Bergamasco

Argomenti discussi: Handle with care.

Handle with careSabato 7 marzo la galleria del Circolo Artistico Bergamasco sarà aperta al pubblico per l’inaugurazione della mostra dedicata alla Giornata Internazionale della Donna e intitolata «Handle with care». ecodibergamo.it

Il Circolo artistico bergamasco inaugura la mostra «Ricerca e astrazione»Taglio del nastro oggi, sabato 21, per la mostra collettiva «Ricerca e astrazione», a firma del Circolo artistico bergamasco. La galleria ha aperto al pubblico per l'inaugurazione in via Malj Tabajani ... bergamo.corriere.it