Durante i mesi estivi, molte persone pianificano viaggi in aeroporto, affrontando spesso imprevisti come ritardi, cancellazioni o cambi di gate. Per aiutare i passeggeri a gestire meglio queste situazioni, esiste un’app che fornisce aggiornamenti in tempo reale sui voli, anticipando eventuali modifiche prima ancora che si presentino in aeroporto. Questa applicazione si concentra sul monitoraggio delle tratte aeree, offrendo informazioni precise per prepararsi agli spostamenti e ridurre le attese inutili.

Prima ancora di essere una di quelle app bellissime da aprire a fine anno per scoprire quante città sono entrate nella propria biografia, quanti aeroporti sono diventati familiari e quante ore della propria vita si sono consumate sopra le nuvole, Flighty è un’app per tracciare i voli. Sembra una definizione quasi banale, tecnica, da scaricare in fretta prima di una partenza e dimenticare appena atterrati. E invece è proprio da lì che bisogna partire, perché in un periodo storico in cui il viaggio aereo non è più soltanto sinonimo di libertà, ma anche di incertezza, attese, rotte ridisegnate, scioperi, cancellazioni, tensioni geopolitiche e... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Viaggi estivi, l’app che anticipa ritardi, gate e cancellazioni prima ancora dell’aeroporto

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