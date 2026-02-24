Treni ancora disagi | circolazione sospesa e poi rallentata ritardi e cancellazioni

Un guasto alla linea ha causato la sospensione della circolazione tra Roma e Firenze, portando a ritardi e cancellazioni. La situazione si è aggravata quando i treni hanno ripreso a circolare con rallentamenti tra Incisa e Rignano sull'Arno, creando disagi a molti pendolari. Le verifiche sulla linea sono ancora in corso, mentre i passeggeri devono fare i conti con vari problemi di viaggio. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche lineaSulla linea convenzionale, tra Incisa e Rignano sull'Arno, Ancora una mattinata di disagi per chi si sposta in treno. La circolazione ferroviaria è stato sospesa questa mattina intorno alle 7:15 nel tratto tra Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, sulla linea convenzionale Roma - Firenze per, fa sapere Trenitalia, "verifiche" sulla linea. Euronight e Regionali "possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso ocancellazioni". Nella prima mattinata risultavano coinvolti una quindicina di treni. Anche ieri, per un principio di incendio ad un locomotore, c'erano stati ritardi e disagi sulla Firenze-Arezzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Investita una persona, circolazione ferroviaria sospesa: treni a rischio ritardi e cancellazioniUna tragica incidente ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Bologna e Castel San Pietro, causando disagi e possibili ritardi sui treni della linea Bologna-Ancona, coinvolgendo anche la Romagna.

Cadavere sui binari, sospesa la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno: ritardi e disagiÈ stata sospesa temporaneamente la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno, tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra, a seguito di un incidente che ha coinvolto una persona sui binari.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Ancora sabotaggi sull'Alta Velocità, treni con ritardi di ore; L'ombra del sabotaggio, ancora danni sull'Alta Velocità: treni cancellati o in ritardo, disagi anche a Torino Porta Nuova; Sabotaggi sull'Alta Velocità, sabato di passione per i treni. Ecco cosa è successo; Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Fs: Cavi bruciati, atti dolosi. Salvini: Atti criminali. Treni in ritardo fino a 140 minuti.

Treni cancellati e in ritardo oggi sulla linea convenzionale Firenze-Roma e Verona-Bologna: gli aggiornamentiDisagi per chi viaggia in treno oggi martedì 24 febbraio per danni sulla linea Convenzionale Firenze-Roma e il blocco della Verona Bologna per il deragliamento ... fanpage.it

Deraglia il treno, caos totale in Italia: tutto paralizzatoCircolazione dei treni sospesa lungo la linea ferroviaria Verona-Bologna a causa del deragliamento di due vagoni vuoti di un treno merci. L’incidente ha ... thesocialpost.it

Ritardi treni in Sicilia dopo l’incendio alle Ciminiere di Catania: interrogazione al ministro Salvini, binari sotto sequestro e disagi per i pendolari sulla tratta Catania-Messina. - facebook.com facebook

Proseguono i disagi sulla tratta ferroviaria Roma-Bojano. Nel pomeriggio di oggi treni provenienti da Roma si sono dovuti fermare alla stazione di Isernia a causa di un cavo in fibra ottica tranciato tra Cantalupo e Bojano #IoSeguoTgr @TgrRai x.com