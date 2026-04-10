Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, i treni ad alta velocità tra Roma e Firenze saranno sospesi a causa di lavori di RFI legati all’installazione del sistema ERTMS. Durante questi due giorni, sono previste cancellazioni e deviazioni di alcune corse, con possibili ritardi per i passeggeri che intendono viaggiare sulla tratta. La sospensione si inserisce nel programma di interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria.

Un weekend di disagi per i treni tra Roma e Firenze: tra l’11 e 12 aprile stop alla circolazione sull’Alta Velocità e deviazioni sulla Tirrenica, con tempi fino a 6 ore tra Milano e la capitale. Un blocco dovuto ai lavori di Rfi che riguardano l’attivazione del sistema ERTMS, con investimenti da 147 milioni e benefici previsti sulla puntualità futura del trasporto ferroviario. Treni Alta Velocità, caos nel weekend Deviazioni e tempi allungati fino a 6 ore Il dettaglio dei treni deviati o cancellati Cos’è il sistema ERTMS Treni Alta Velocità, caos nel weekend Sarà un fine settimana di forti disagi per chi utilizza i treni. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la tratta Rovezzano-Settebagni, lungo la linea ad Alta Velocità tra Roma e Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alta velocità Roma-Firenze ferma nel weekend, lavori Rfi e viaggi a rischio ritardi e cancellazioni

Nuovi sabotaggi all'Alta velocità, ritardi di ore sulla Roma-Napoli e Roma-Firenze. Rfi: atti dolosi. Salvini: staneremo i delinquentiDa questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi.

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Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve x.com