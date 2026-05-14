Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 di oggi, 14 maggio 2026, viene fornito il consueto aggiornamento sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio, attraverso il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di informazioni dedicate alla situazione del traffico, alle eventuali chiusure o deviazioni sulle principali strade e alle condizioni delle arterie principali. Il servizio, gestito dalla regione Lazio, fornisce aggiornamenti in tempo reale per i pendolari e gli utenti della strada.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code tra caccia e Flaminia in carreggiata interna Rimanendo in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casilina e doppiamente in carreggiata esterna rallentamenti tra Roma Fiumicino ad Ostiense è più avanti tra le uscite a Laurentina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Nettunense un incidente rallenta il traffico tra Campoleone di Lanuvio e Montegiove direzione Appia in via Appia si rallenta in vita dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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