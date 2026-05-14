Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 14 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio ha segnalato il traffico e le condizioni della viabilità a Roma. L'aggiornamento riguarda le principali arterie cittadine, con indicazioni sulle eventuali criticità e deviazioni in corso. Le informazioni fornite vengono trasmesse attraverso vari canali per aggiornare gli utenti sulla situazione in tempo reale. Nessun dettaglio su incidenti o lavori in corso è stato comunicato in questa fase.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con la caccia bis e Salaria in carreggiata interna rimanendo interna accordi tra Nomentana e Prenestina è più avanti per incidente tra le uscite Casilina e doppia in carreggiata esterna si rallenta per l'intenso traffico tra più vicino ad Ostiense è più avanti tra Laurentina e Romanina sul tratto Urbano rallentamenti e code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la a91 Roma Fiumicino traffico rallentato tra via Isacco Newton e la Magliana nei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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