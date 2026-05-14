Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 14 maggio 2026, alle 8:40, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sulla situazione delle strade principali della città. La redazione di Astral Infomobilità ha avviato il suo servizio quotidiano per aggiornare gli automobilisti e i pendolari sulla circolazione.

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