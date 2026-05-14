Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, il servizio regionale della Regione Lazio dedicato all'informazione sulla viabilità. Oggi, alle ore 17:25 del 14 maggio 2026, vengono segnalate alcune variazioni e criticità sulla rete stradale della zona di Roma. Sono stati rilevati rallentamenti e code in diverse arterie principali, con alcune strade chiuse temporaneamente per lavori in corso. L'informazione si rivolge agli automobilisti per consentire loro di pianificare meglio gli spostamenti.

ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra la a91 Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano lunghe code per traffico intenso tra la tangenziale ed il grande raccordo in uscita dalla capitale percorrendo la statale Pontina code altezza al Grande Raccordo direzione Eur in via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia si rallenta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 17:25

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