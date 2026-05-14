Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 14 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Si tratta di un servizio fornito dalla regione Lazio che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade. L'obiettivo è offrire ai cittadini notizie accurate e aggiornate per agevolare gli spostamenti quotidiani. L'informazione viene trasmessa attraverso diversi canali per garantire un'ampia diffusione.

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Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria e in più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano lunghe code per traffico in tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale sta percorrendo via Cassia traffico rallentato con coda storta la Giustiniana nei due sensi di marcia in via Salaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 16:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19:40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di asta l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare gli ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it