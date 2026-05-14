Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 12 | 25
Alle ore 12:25 di oggi, 14 maggio 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale, offrendo informazioni in tempo reale ai cittadini e ai pendolari. La segnalazione si inserisce in un quadro di monitoraggio continuo delle condizioni stradali, con l’obiettivo di fornire aggiornamenti utili per chi si sposta nella zona.
Sapienza ricorda Franco Ferrarotti con l’incontro-spettacolo “Franco Ferrarotti. Un sociologo controcorrente” Roma: sequestrati oltre 5.800 prodotti contraffatti a Monterotondo, denunciato commerciante Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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