Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 9:40, l'infomobilità di Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi in strada, fornendo indicazioni utili per chi si sposta nella regione. L’aggiornamento si inserisce in un servizio di informazione continuo sulla mobilità locale, volto a tenere i cittadini informati sui principali sviluppi della circolazione.

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