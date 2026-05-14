Via Monte Bisbino nuova relazione dei carabinieri alla procura | il piano per chiudere il campo
I carabinieri hanno consegnato alla procura di Milano una relazione riguardante il campo rom di via Monte Bisbino 56, evidenziando le criticità riscontrate all’interno dell’area non autorizzata. La documentazione dettagliata si concentra sulle condizioni del campo e su eventuali irregolarità. La prefettura ha confermato di essere impegnata nel monitoraggio della situazione, senza fornire ulteriori dettagli. La procura sta valutando i documenti ricevuti per decidere i prossimi passaggi ufficiali.
Il campo rom di via Monte Bisbino 56 torna sotto la lente d'ingrandimento della procura di Milano. I carabinieri, da quanto si apprende, hanno trasmesso ai magistrati una relazione dettagliata sulle criticità rilevate nel campo nomadi non autorizzato, mentre la prefettura conferma di seguire il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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