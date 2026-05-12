Garlasco parla l’ex comandante dei carabinieri Marchetto | La procura sta per chiudere il cerchio vedremo se dentro ci sarà solo Sempio

L’ex comandante dei carabinieri di Garlasco ha dichiarato che la procura sta per chiudere il cerchio sulle indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi, aggiungendo che sarà interessante vedere se all’interno ci sarà solo un nome. Ha inoltre ricordato di aver sempre ritenuto importante che le indagini fossero a tutto campo, fin dai primi momenti dopo il ritrovamento del corpo.

«Ho sostenuto sin dall’inizio, subito dopo l’omicidio di Chiara Poggi, che le indagini dovevano essere condotte a 360 gradi e non concentrarsi solo su Alberto Stasi. È quanto sta facendo oggi l’attuale Procura di Pavia, con il supporto dei carabinieri di Milano». A parlare all’ANSA è il maresciallo Francesco Marchetto, oggi in pensione, ma all’epoca dell’omicidio della giovane comandante della stazione dell’Arma a Garlasco. Pochi giorni dopo il delitto fu estromesso dall’inchiesta: «Una decisione che, a distanza di 19 anni, mi procura ancora amarezza», commenta Marchetto. «La procura sta per chiudere il cerchio: vedremo se dentro ci sarà solo Sempio».🔗 Leggi su Open.online

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