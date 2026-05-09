Nel procedimento riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, i Carabinieri hanno analizzato il comportamento di Andrea Sempio, concentrandosi in particolare sul suo atteggiamento durante le interviste. La relazione del RaCIS evidenzia un ghigno che ha attirato l’attenzione degli investigatori, portandoli a approfondire gli aspetti psicologici e comportamentali del soggetto coinvolto. L’indagine si concentra ora sulla relazione tra il suo atteggiamento e il contesto dell’indagine stessa.

L’analisi del RaCIS dei Carabinieri su Andrea Sempio, nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, si concentra soprattutto sul suo atteggiamento durante le interviste. Pur mantenendo in generale "un assetto controllato, rigido e senza evidenziare scostamenti di ‘colore’ emotivo", l’elemento più rilevante emerso è un inopportuno e dissonante "sorriso tipo ‘ghigno’".Questo ghigno appare in particolare quando Sempio deve rispondere a "domande dirette, improvvise e impreviste" sull’inchiesta che lo riguarda. I carabinieri lo interpretano come "un segnale di forte disagio emotivo e di inquietudine interiore, piuttosto che un segnale di impassibilità".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "cosa c'è dietro il ghigno di Sempio": la relazione choc dei carabinieri

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Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026

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